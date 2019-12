Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Oberleitungen durch Kran abgerissen

Sömmerda (ots)

Ein Missgeschick mit schweren Folgen passierte einem 54-jährigen Lkw-Fahrer am Mittwoch in Sömmerda. Er wollte mit seinem Lkw mit Kranaufbau auf der Erfurter Höhe den Bahnübergang passieren. Hierbei bedachte er aber nicht, dass sein Kranaufbau nicht eingefahren war und dieser dadurch etwa sechs Meter in die Höhe ragte. Der Kranaufbau blieb an zwei Oberleitungen der Bahnanlage hängen und riss diese dabei ab, wobei etwa 250 Meter Kabel beschädigt wurden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Jedoch kam es durch den Unfall zur sofortigen Sperrung des Bahnübergangs und des kreuzenden Straßenverkehrs. Für den Bahnverkehr hatte das erhebliche Beeinträchtigungen zur Folge. Die Bundespolizei kam vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. (CD)

