Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geblendet

Landkreis Sömmerda (ots)

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176. Er fuhr mit seinem Skoda zwischen Kölleda und Frohndorf im Kreisverkehr, als ihn dort ein Peugeot die Vorfahrt nahm. Dem 56-jährigen Peugeot-Fahrer hatte die tiefstehende Sonne so geblendet, dass er den Skoda beim Befahren des Kreisverkehrs übersah. Der 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik gebracht. (CD)

