Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gescheiterter Autodiebstahl

Erfurt (ots)

Ein Autodiebstahl ist für einen Dieb in der Nacht zum Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stauffenbergallee schiefgelaufen. Der Täter bekam die Autotür zwar geknackt, den Wagen aber nicht in Gang, so dass er schließlich aufgeben und das Auto stehen lassen musste. Trotz allem hat der Täter dem 26-jährigen Autobesitzer Sachschaden von ca. 1.000 Euro hinterlassen. (CD)

