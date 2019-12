Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Apotheke eingebrochen

Erfurt (ots)

Auf Geld waren Einbrecher aus, die in der vergangenen Nacht in eine Apotheke im Wohngebiet Am Roten Berg eingebrochen sind. Nachdem die Täter eine Tür aufgebrochen hatten, bedienten sie sich an den Verkaufskassen und nahmen mehrere hundert Euro Bargeld mit. Der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell