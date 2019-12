Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck bei Einbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher sind in das Wohnhaus einer Rentnerin in der Straße Am Schwemmbach eingebrochen. Während die Frau nicht zu Hause war, brachen die Täter die Haustür auf und durchwühlten auf mehreren Etagen die Schränke. Der Einbruch fiel einer Anwohnerin auf, als sie Mittwochfrüh sah, dass die Haustür bei der Rentnerin offen stand. Aus dem Haus fehlte verschiedener Schmuck in noch unbekanntem Wert. Wer hat in der Nacht zum Mittwoch möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Straße Am Schwemmbach gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel.0361/ 7443-0. (CD)

