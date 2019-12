Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallverursacher flüchtet

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag, gegen 10:20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Dielsdorf und Vippachedelhausen im Landkreis Sömmerda. Ein BMW-Fahrer fuhr hinter einem Lkw her, als plötzlich mit hoher Geschwindigkeit von hinten ein schwarzes Auto angefahren kam. Der Unbekannte überholte und scherte knapp zwischen dem BMW und dem Lkw wieder ein. Dabei touchierte der schwarze Wagen, der rote Kennzeichen angebracht hatte, den BMW. Der 46-jährige BMW-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto, prallte gegen einen Baum, überschlug sich im Straßengraben und blieb auf dem Dach liegen. Statt Hilfe zu leisten, überholte der unbekannte Autofahrer nun den Lkw und verschwand. Der BMW-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Landstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder dem unbekannten schwarzen Wagen machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 304373 entgegen. (JN)

