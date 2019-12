Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dunkle Jahreszeit lockt Einbrecher an

Erfurt (ots)

Die dunkle Jahreszeit lockt wieder ungebetene Gäste an. Neben Einbrüchen in Praxen und Geschäften machen sich die Diebe auch an Wohnungen und Einfamilienhäusern zu schaffen. Es gibt viele Möglichkeiten seine eigenen vier Wände sicherer zu machen und so die Chancen zu minimieren, Opfer eines Einbruches zu werden. Es ist unbedingt darauf zu achten, beim Verlassen der Wohnräume alle Türen und Fenster zu schließen. Oft verziehen sich durch die Kälte die Hauseingangstüren und fallen nicht mehr ins Schloss. Diebe gelangen so fast ungehindert in Wohnhäuser. Hinter dem Spruch "ein angekipptes Fenster ist ein offenes Fenster" steckt mehr Wahrheit als manch einer vermutet. Gute Verstecke für Wohnungs- und Hausschlüssel im Außenbereich gibt es nicht. Schlüssel haben dort nichts zu suchen und sollten auch für Notfälle nicht deponiert werden. Besser ist es, sie den vertrauenswürden Nachbarn zu überlassen. Diese kann man auch bei Abwesenheit damit beauftragen, ein Auge auf die Wohnung oder das Haus zu werfen. Heruntergelassene Rollläden und ein überfüllter Briefkasten sind immer ein Indiz für Abwesenheit und quasi eine Einladung für Langfinger. Sollten Neu- oder Umbauarbeiten geplant sein, kann man einbruchhemmende Türen und Fenster verbauen lassen. Ansonsten sind Nachrüstungen von speziellen Türzargen und -blättern möglich. Fensterbeschläge können vom Fachmann sicherheitstechnisch aufgerüstet werden und bieten so einen deutlich höheren Schutz vor Einbrechern. Für Technikfans gibt es mittlerweile viele Spielereien die hochwertige Überwachungstechnik auch für zu Hause ermöglicht. Ein Einbruchalarm muss nicht bei einer Firma oder der Polizei auflaufen, sondern kann auch auf dem eigenen Smartphone angezeigt werden. Die Polizei informiert man dann unverzüglich selbst über den Vorfall, so dass diese noch die Möglichkeit hat den Täter auf frischer Tat zu stellen. Empfehlenswert sind außerdem Klingelvorrichtungen die mit Kameras versehen sind. So sieht man wer ins Haus möchte und drückt nicht einfach auf den Türöffner. Abschreckend sind Tore und Zäune die erst überstiegen werden müssen. Einladend hingegen sind Hecken und dichte Pflanzen direkt am Haus. Sie bieten nicht nur für die Bewohner Sichtschutz, sondern auch Einbrechern. Dunkle Ecken am Grundstück können mit Außenbeleuchtung und Bewegungsmeldern erhellt und für Diebe somit unattraktiv gemacht werden. Leitern, Mülltonnen und andere Aufstiegsmöglichkeiten sollten separiert und nicht direkt am Haus stehen. Auch Laubenpieper sind angehalten ihre Sommerhäuser nun besonders zu sichern. Wer die Möglichkeit hat, sollte Wertgegenstände wie Technik oder hochpreisiges Werkzeug über den Winter aus der Datsche auslagern und zu Hause deponieren. Nichts spricht dagegen, auch das Gartenhäuschen mit technischen Sicherheitsvorkehrungen auszustatten. Je größer der Zeitaufwand für einen Einbrecher ist, umso unattraktiver ist das Objekt für sie. Sollten sie einen Dieb bei einem Einbruch beobachten, ist sofort die Polizei zu informieren. Vermeiden sie jede Konfrontation und begeben sie sich auf keinen Fall in Gefahr. Achten sie auf ihr Eigentum und das anderer. Sollten sie feststellen, dass ihre Straße oder das Grundstück der Nachbarn beobachtet oder gar ausspioniert wird, rufen sie die Polizei. Scheuen Sie sich nicht die 110 anzurufen und seltsame Beobachtungen mitzuteilen. Die polizeilichen Beratungsstellen bieten umfassende Beratungen zu möglichen Sicherungstechniken, auch vor Ort, an. Diese Beratungen sind kostenfrei. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir helfen Ihnen gerne. Sie erreichen die polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Erfurt unter der Telefonnummer: 0361/66343007. (JS)

