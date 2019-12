Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Hauswand gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe hat ein 34-Jähriger verursacht, der am Dienstagmittag in Gangloffsömmern gegen eine Hauswand fuhr. Er wollte mit seinem Transporter, einem Ford Transit, rückwärts rangieren. Hierbei stieß der Transporter gegen die Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (CD)

