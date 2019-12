Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher durchkämmten Büros

Sömmerda (ots)

Einbrecher gingen am frühen Dienstagmorgen in Sömmerda ans Werk. Sie brachen in ein Bürogebäude in der Weißenseer Straße ein und hebelten die Türen von mehreren Büros auf. Die Täter hinterließen ein Feld der Verwüstung, bis sie schließlich mit ihrer Beute, einem Handy, einer Kamera und mehreren Flaschen Bier das Weite suchten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Hinweise erhofft sich die Polizeiinspektion Sömmerda, unter Tel. 03634/ 336-0. (CD)

