Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol am Steuer

Erfurt (ots)

Alkohol hatte ein 43-jähriger Autofahrer getrunken, der in der vergangenen Nacht in der Straße Am Herrenberg von der Polizei angehalten wurde. Der Mann pustete über ein Promille in das Messgerät. Für ihn hatte das eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und eine Blutentnahme zur Folge. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell