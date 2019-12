Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad stand in Fahndung

Erfurt (ots)

Einen Fahndungstreffer konnten Polizeibeamte heute Morgen in der Hans-Sailer-Straße verbuchen. Sie kontrollierten einen 35-jährigen Fahrradfahrer, der wie sich herausstellte, mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Beim Blick auf die Rahmennummer wurden die Beamten bereits stutzig. Die Rahmennummer war so auffällig zerkratzt, dass man sie kaum erkennen konnte. Eine Abfrage ergab, dass das Fahrrad nach einem Diebstahl in Fahndung stand. Für den 35-Jährigen war damit die Tour beendet und er musste das Fahrrad der Polizei zur Sicherstellung überlassen. (CD)

