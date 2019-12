Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verschwanden mit Geldkassette

Erfurt (ots)

In der Löbervorstadt sind unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in ein Gebäude eingebrochen, in dem sich mehrere Büros befanden. Sie brachen etliche Türen auf und durchwühlten mehrere Schränke. Mit zwei Geldkassetten voller Bargeld verschwanden die Täter unerkannt. Nachdem ein Zeuge am Montagmorgen bemerkte, dass in das Gebäude in der Schillerstraße eingebrochen wurde, setzte er die Polizei davon in Kenntnis. Wenig später fand ein anderer Zeuge die beiden Geldkassetten aus dem Einbruch im Stadtpark auf. Der Inspektionsdienst Erfurt-Süd erhofft sich Hinweise, unter Tel. 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 302096. (CD)

