Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt

Erfurt (ots)

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen am Juri-Gagarin-Ring eine Fußgängerin übersehen und diese mit dem Auto erfasst. Die 48-jährige Fußgängerin wollte die Straße überqueren, als es zu dem Unfall kam. Die Autofahrerin war aufgrund der tiefstehenden Sonne so geblendet, so dass sie die Fußgängerin zu spät bemerkte. Die verletzte 48-Jährige musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell