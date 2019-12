Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Portemonnaie fiel in Diebeshände

Erfurt (ots)

Das Portemonnaie eines 46-Jährigen geriet am Montag in die Hände eines Diebes. Der Mann hatte das Portemonnaie mit Ausweisen und 100 Euro Bargeld in seinem Mazda zurückgelassen und sein Auto abends auf dem Petersberg geparkt. Als er kurz vor Mitternacht zurückkam, war die Seitenscheibe eingeschlagen und das Portemonnaie fehlte. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang keine Wertgegenstände oder Handtaschen in Fahrzeugen zurückzulassen, um Diebstählen vorzubeugen und diese zu verhindern. (CD)

