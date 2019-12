Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen in Gürteltasche

Erfurt (ots)

Der Duft von Marihuana strömte Polizeibeamten bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers entgegen, den sie Montagnacht in der Straße Am Hügel stoppten. Als sie den 57-Jährigen durchsuchten, entdeckten sie in dessen Gürteltasche eine kleine Menge Rauschgift. Der Fund wurde beschlagnahmt und gegen den Mann eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell