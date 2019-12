Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falsche Spendensammler unterwegs

Erfurt (ots)

Offensichtlich nutzen wieder Betrüger die Nächstenliebe der Menschen in der Vorweihnachtszeit aus. Besucher in Erfurt berichteten von einer Frauengruppe auf dem Weihnachtsmarkt. Diese waren mit fingierten Spendenlisten für eine Suppenküche unterwegs, sammelten offensichtlich Geld und verteilten gelbe und rote Rosen. Personen die einer seriösen Spendensammlung nachgehen, verfügen über einen Sammlerausweis. Dieser ist von der zuständigen Genehmigungsbehörde abgestempelt, enthält die vollständigen Personalien des Sammlers sowie Ort und Zeit der Sammlung. Zudem muss die Sammeldose ordnungsgemäß verschlossen sein. Wer also auf offener Straße spenden will, sollte unbedingt auf diese Hinweise achten. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell