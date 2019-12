Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schlangenlinien

Sömmerda (ots)

In Schlangenlinien fahrend, stellten Polizeibeamte am Freitagabend in Sömmerda einen Fahrradfahrer fest. Wie der Alkoholtest zeigte, stand der 37-jährige Radfahrer unter Alkoholeinfluss. Der Wert auf dem Messgerät zeigte über 1,6 Promille an. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und erhielt eine Anzeige. (CD)

