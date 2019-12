Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autoklau nach Einbruch in Dönergeschäft

Erfurt (ots)

Ein Dönerimbiss war am Samstag das Ziel von Einbrechern. Sie suchten in den frühen Morgenstunden den Imbiss in der Nordhäuser Straße auf und brachen mehrere Türen auf. Die Täter fanden über 100 Euro Bargeld und die Autoschlüssel eines Mercedes Benz ML, der vor dem Haus stand. Am Samstagmorgen fiel auf, dass in den Imbiss eingebrochen wurde. Auch der Mercedes stand nicht mehr auf seinem Platz. Das Auto wurde noch am gleichen Tag im Bereich Roter Berg wieder aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0, mit der Vorgangsnummer 301044. (CD)

