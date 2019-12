Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebstahl scheiterte

Erfurt (ots)

Ein Audi Besitzer musste am Samstag am Waidmühlenweg feststellen, dass in sein Fahrzeug eingebrochen wurde. Der Täter hatte vermutlich vor, den Audi A80 zu stehlen. Die Startversuche scheinen schiefgelaufen zu sein. Aus dem Auto fehlten das Autoradio und eine Sonnenbrille. Wann genau der Täter zugeschlagen hat, ist nicht bekannt, da der Autobesitzer einige Tage nicht an seinem Fahrzeug war. (CD)

