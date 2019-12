Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Handschellen klickten auf Weihnachtsmarkt

Erfurt (ots)

Bei einer 39-jährigen Frau klickten am Freitag auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt die Handschellen. Die Frau wurde von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass gegen die Frau ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Die Frau wurde noch am gleichen Tag ins Gefängnis gebracht, in dem sie für mehrere Monate ihre Strafe absitzen wird. (CD)

