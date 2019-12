Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

Erfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt brachen Diebe am Wochenende in ein Brautmodengeschäft ein. Die ungebetenen Gäste deckten das Licht eines Bewegungsmelders ab und hebelten eine Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Brautschuhe, Schmuck und ein Sparschwein. Da sie offenbar noch nicht genug Beute gemacht hatten, versuchten sie auch ins Nachbargeschäft einzusteigen. Hier hatte der Besitzer mehr Glück, die Einbrecher scheiterten an der massiven Tür. Die dunkle Jahreszeit nutzen vermehrt Einbrecher um auf Diebestour zu gehen. Achten sie auf geschlossene Fenster und Türen und informieren sie umgehend die Polizei, sollten sie verdächtiges bemerken. (JS)

