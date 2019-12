Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sturz mit E-Scooter

Erfurt (ots)

Schmerzhaft endete die Fahrt mit einem E-Scooter am Sonntagabend für eine 26-jährige Frau. Sie fuhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Iderhoffstraße gegen eine Bordsteinkante und stürzte dabei. Sie war nicht alleine auf dem Trittbrett unterwegs. Hinter ihr fuhr noch ein 37-jähriger Mann mit. Die junge Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste gemeinsam mit ihrem Mitfahrer in die Klinik gebracht werden. Bei ihrem Mitfahrer wurde der Alkoholwert von über 0,6 Promille festgestellt. Da der Verdacht bestand, dass auch seine Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihr eine Blutentnahme veranlasst. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell