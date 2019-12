Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht vor der Polizei - Erfurt, 30.11.2019

Erfurt (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nord führten am Samstagabend eine Geschwindigkeitskontrolle am Erfurter Juri-Gagarin-Ring durch, als kurz vor 23:00 Uhr ein Temposünder angehalten werden sollte. Das Fahrzeug wechselte jedoch nach der Anhalteaufforderung mittels Kelle zügig mehrere Fahrspuren, um über die Löberstraße einer Kontrolle zu entkommen. Ein sofortige Nacheile führte zur Ergreifung des Fahrzeugführers, nachdem dieser zunächst eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durchfuhr, sein Fahrzeug abstellte und zu Fuß flüchtete. Durch Hinweise vor Ort befindlicher Zeugen konnte der 25-Jährige in einem Gebüsch am Flusslauf der Gera festgestellt werden. Eine sich anschließende Kontrolle ergab, dass der Hyundaifahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer bei der Aktion gefährdet oder verletzt. Gegen den jungen Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (CF)

