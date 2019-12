Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Walschleben (ots)

Am Samstag (30.11.19), im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 20:10 Uhr beschädigte ein Lieferfahrzeug eines Lieferdienstes, offensichtlich während des Ausparkens, den in Walschleben in der Breiten Straße ordnungsgemäß abgestellten Pkw Ford. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. In der weiteren Folge verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

