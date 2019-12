Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kontrolle verloren

Olbersleben (ots)

Am Sonntagmorgen (01.12.19) befuhr ein 28-jähriger mit seinem Pkw Citroen in Olbersleben, die Kölledaer Straße aus Richtung Kölleda kommend. In Höhe der Hausnummer 36 verlor dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der 28-jährige nach links von der Fahrbahn ab, überrollte einen Stromverteilerkasten, durchbrach ein eingefriedetes Beet, prallte an eine Hausfassade und kam im weiteren Verlauf auf der Ortsdurchfahrt zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme wurden ein Atemalkoholtest und ein Drogentest durchgeführt. Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,86 Promille. Der zudem durchgeführte Drogentest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. In Folge des Unfalles entstand am Pkw Citroen ein Schaden von ca. 5000 EUR. Der Schaden an den in Mitleidenschaft gezogenen baulichen Einrichtungen wird mit ca. 5000 EUR beziffert. Gegen den 28-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell