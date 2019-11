Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall im volltrunkenen Zustand

Erfurt-Molsdorf

Am Samstagmittag teilte ein Anwohner mit, dass vor seinem Haus in Molsdorf ein Autofahrer in sein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Er hatte den Verdacht, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine vor Ort eingesetzte Streifenbesatzung des Inspektionsdienstes Süd fand den Vorfall bestätigt; der Verursacher war mit über 2,2 Promille mehr als nur angeheitert. Gegenüber den Beamten gab der 66-jährige Verursacher jedoch an, dass er überhaupt nicht an das geparkte Fahrzeug gestoßen sei. Der Zusammenstoß hatte aber unwiderlegbare Spuren hinterlassen und war dermaßen heftig, dass ein Vorderrad des verursachenden Fahrzeugs abgerissen wurde und das Auto selbst erst etliche Meter weiter zum Stehen kam. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt wurden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. (M.C.)

