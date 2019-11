Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tresoraufbruch gescheitert

Erfurt (ots)

Einbrecher brachen in der Nacht zu Donnerstag durch das Fenster eines Geschäfts in der Nordhäuser Straße ein und versuchten dort einen Tresor zu knacken. Sie bekamen den Tresor nicht geöffnet, bedienten sich aber an rund 200 Euro Bargeld, welches nicht weggeschlossen war. Weiterhin hinterließen sie Sachschaden. (CD)

