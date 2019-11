LPI-EF: Auto selbstständig gemacht

Landespolizeiinspektion Erfurt

Das Auto einer 59-jährigen Frau machte sich am Donnerstagabend selbstständig. Die Frau hatte ihren Opel Astra in der Straße Am Seegraben geparkt. Als sie nach einer guten Stunde zurückkam, stand ihr Auto nicht mehr dort, sondern ca. 100 Meter weit entfernt. Für die Frau war es unerklärlich, wie das passieren konnte. Ihr Auto muss rückwärts quer über die Straße, knapp an einem Baum vorbei über eine Grünfläche gefahren sein, bis es schließlich gegen einen parkenden Skoda prallte und stehen blieb. Beide Autos wiesen Sachschäden auf. Vermutlich hatte sie ihr Auto nicht genügend gegen das Wegrollen gesichert. (CD)

