Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei schwere Unfälle in 24 Stunden

Erfurt (ots)

In Erfurt kam es innerhalb von 24 Stunden im Bereich der Bundestraße 7 gleich zu drei Verkehrsunfällen. Der erste Unfall ereignete sich Donnerstagmorgen auf der Ostumfahrung an der Abfahrt Weimarische Straße. Ein Opelfahrer bemerkte auf der Abfahrt den Rückstau zu spät. Er wich wieder auf den rechten Fahrstreifen aus und kollidierte dabei mit einem Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Autofahrer wieder auf die Ausfahrt geschleudert und stieß mit einem Lkw zusammen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Donnerstagnachmittag beabsichtigen zwei Autofahrer an der Auffahrt Ringelberg auf die Ostumfahrung aufzufahren. Verkehrsbedingt musste der vorausfahrende Audi-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen bremsen. Die VW-Fahrerin hinter ihm bemerkte das zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Freitagmorgen kam es auf der Ostumfahrung, auf Höhe der Auffahrt Roter Berg zu einem weiteren Unfall. Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt stark bremsen. Ein nachfolgender Transporter bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Zwei weitere Fahrzeuge, darunter ein Lkw, konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. In allen Fällen spielte der fehlende Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit eine wesentliche Rolle. Die Tage werden aufgrund der Jahreszeit kürzer. Dies hat zur Folge, dass gerade im Berufsverkehr am Morgen und am späten Nachmittag die Lichtverhältnisse schlechter werden. Die Polizei rät zur besonderen Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Autofahrer sollten außerdem beim Weihnachtsshopping und auf dem Arbeitsweg ein paar Minuten mehr Zeit einplanen, um gelassen und ohne Stress die Autofahrt zu überstehen. (JN)

