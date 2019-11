Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auffällig gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Kleintransporter fiel am Mittwochabend einer Zeugin in der Nähe von Tunzenhausen auf. Der Kleintransporter fuhr in Schlängellinien. Dabei kam er auch auf die Gegenfahrbahn und eckte an eine Bordsteinkante. Das Fahrzeug konnte wenig später von Polizeibeamten im Bereich von Sömmerda festgestellt werden. Alles deutete darauf hin, dass der 32-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Das positive Ergebnis zeigte der Drogenvortest an. Sein Führerschein wurde sicherstellt. Der 32-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und bekam eine Anzeige. (CD)

