Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin gegen Auto geprallt

Erfurt (ots)

Leichte Verletzungen haben eine Fahrradfahrerin und eine Autofahrerin am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Erfurt erlitten. Die 14-jährige Jugendliche fuhr abends auf dem Gehweg der Straße "Am Schwemmbach" in Richtung Wiesenhügel. Kurz vor dem Abzweig zum Melchendorfer Markt kam die Jugendliche plötzlich ins Straucheln und verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie geriet auf die Straße, auf der die 34-jährige BMW-Fahrerin gefahren kam und prallte mit dem Auto zusammen. Beide Verletzten wurden in die Klinik gebracht. (CD)

