LPI-EF: Schwarzfahrer verletzte Fahrkartenkontrolleur

Erfurt (ots)

Noch vor dem Eintreffen der Polizei hat ein Schwarzfahrer am Mittwoch schnell das Weite gesucht. Er wurde gegen 08:00 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1, im Bereich vom Hauptbahnhof, von einem Fahrkartenkontrolleur beim Schwarzfahren erwischt. Der Fahrgast setzte sich zur Wehr und verletzte den 42-jährigen Kontrolleur dabei leicht. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen, konnte aber den aggressiven Fahrgast trotz sofortiger Fahndung nicht stellen. Der flüchtige Mann hatte dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke und helle Jogginghose. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben und Hinweise geben können. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter der Vorgangsnummer 298411. (CD)

