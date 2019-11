Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl von zwei Mazdas

Erfurt (ots)

Zwei Mazdas vom Typ CX5 wurden in unterschiedlichen Straßen von Erfurt gestohlen. Die beiden Besitzer parkten die Autos über Nacht in der Pestalozzistraße und Hermann-Brill-Straße. Die Besitzer bemerkten am Mittwoch, dass ihre Autos nicht mehr auf den Parkplätzen standen. Der Gesamtwert der beiden Autos beträgt über 55.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet. (CD)

