Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Erfurt (ots)

Bewohner einer Wohnung am Berliner Platz stellten am Mittwochmorgen fest, dass bei ihnen eingebrochen wurde. Während sie zu Hause waren, müssen Einbrecher über Nacht in deren Wohnung eingedrungen sein und ca. 300 Euro Bargeld von einem Tisch weggenommen haben. Nachdem das Ehepaar früh aufgestanden war, stellten sie fest, dass ihre Wohnungstür und Schränke offen standen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell