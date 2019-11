Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechter Scherz

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf einem Betriebshof in Straußfurt im Landkreis Sömmerda erlaubten sich Diebe einen schlechten Scherz. Ein Mitarbeiter musste gestern Morgen feststellen, dass Unbekannte in einen Bus eingedrungen waren, welcher auf dem Gelände stand. Aus dem Bus stahlen sie zwei Fahrzeugbatterien im Wert von 500 Euro. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, entleerten sie anschließend im Fahrgastraum einen Feuerlöscher. Dabei richteten sie einen beträchtlichen Schaden von über 1000 Euro an. (JN)

