Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw -Fahrer in Schlängellinien auf Autobahn

Erfurt (ots)

Mehrere besorgte Autofahrer meldeten sich gestern Abend bei der Polizei. Am Andislebener Kreuz fuhr ein Lkw in Schlängellinien. Der Fahrer des Lastwagens fuhr auf die A71 auf und reduzierte dort seine Geschwindigkeit teilweise auf 20 km/h. An der Abfahrt Roter Berg stoppte eine Streifenwagenbesatzung schließlich den Lastwagen. Der Grund für die auffällige Fahrweise des Mannes zeigte sich bei einem Alkoholtest. Er pustete über 1,1 Promille. Neben einer Blutentnahme erwartet den 64-Jährigen nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (JN)

