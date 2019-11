Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 57-jähriger Mann wurde am Dienstagabend stutzig, als er feststellte, dass die Balkontür von seinem Einfamilienhaus offen stand. Der Mann war tagsüber nicht zu Hause, so dass Einbrecher offenbar die Abwesenheit des Bewohners nutzten, um in dessen Haus in Erfurt-Schmira einzubrechen. Das gesamte Haus war durchwühlt und es fehlte u.a. Schmuck im Wert von ca. 5.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die tagsüber in Schmira verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt Süd, Tel. 0361/ 7443-0, unter Angabe der Vorgangsnummer 297892. (CD)

