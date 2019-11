Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Teures Mountainbike weg

Erfurt (ots)

Auf ein ca. 3.500 Euro teures Mountainbike sahen es Einbrecher in einem Keller in der Löbervorstadt ab. Um an das Bike zu kommen, mussten die Diebe zunächst eine Tiefgarage und Brandschutztür überwinden. Das Mountainbike stand abgeschlossen im Keller. Trotzdem gelang es den Dieben, das teure Gefährt zu entwenden. Nachdem der 40-jährige Eigentümer mehrere Tage nicht in seinem Keller war, bemerkte er am Dienstag den Diebstahl. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell