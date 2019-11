Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe nahmen kompletten Zigarettenautomaten mit

Erfurt (ots)

In Frienstedt schafften es Diebe einen ca. 90 Kilogramm schweren Zigarettenautomaten zu stehlen. Der Zigarettenautomat stand aufgestellt in dem Foyer eines Gebäudes. Die Einbrecher gelangten unbemerkt in der Nacht zum Dienstag in das Haus und verursachten hierbei auch Sachschaden an einer Tür. Der Zigarettenautomat verschwand mitsamt seinem Inhalt. Sein Wert wird auf mindestens 1.400 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Inspektionsdienst Erfurt-Süd, Tel. 0361/ 7443-0 in Verbindung. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell