Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weihnachtsschmuck als Beute

Erfurt (ots)

Auf weihnachtlichen Schmuck haben es Diebe in einem Keller am Moskauer Platz abgesehen. Als die 35-jährige Eigentümerin am Dienstagnachmittag in den Keller kam, sah sie die Bescherung. Neben dem ca. 130 Euro teuren Weihnachtsschmuck fehlte auch eine Küchenplatte, die sie dort gelagert hatte. Die gleichen Täter müssen auch vergeblich versucht haben, die Brandschutztür zu einem Fahrradraum aufzubekommen. Sie bekamen die Tür zwar nicht auf, richteten aber 1.000 Euro Sachschaden an. (CD)

