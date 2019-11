Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen während des Urlaubs

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde ein Rentnerehepaar von Einbrechern heimgesucht. Während das Ehepaar im Urlaub war, schaute der Sohn der Familie am Dienstag nach dem rechten. Er stellte am Vormittag fest, dass das Fenster der Parterrewohnung aufgebrochen war. Möglicherweise waren die Einbrecher auf wertvolle Sachen aus. Den Fernseher und ein Notebook ließen sie stehen. Was die Täter genau erbeutet haben, wird sich erst nach Rückkehr des Ehepaars aus dem Urlaub zeigen. (CD)

