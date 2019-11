Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Sportlerheim

Landkreis Sömmerda (ots)

In Kleinbrembach brannte es am Montagnachmittag in einem ehemaligen Sportlerheim. Kinder bemerkten den Qualm und versuchten selbst das Feuer zu löschen. Sie riefen in ihrer Not bei der Rettungsleitstelle an, die daraufhin die Feuerwehr vor Ort kommen ließ. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der Brand von einer alten Couch auf das Gebäude übergriff. Die Feuerwehr und Polizei waren bis zum Abend am Brandort beschäftigt. Auch die Kriminalpolizei war vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. (CD)

