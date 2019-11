Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrrad fand wieder zu Besitzerin

Sömmerda (ots)

Von Glück konnte eine 29-jährige Frau sprechen, die am Montag ihr Fahrrad wieder zurückbekam. Die Geschädigte hatte ihr Fahrrad spätabends vor einem Dönerladen in Sömmerda abgestellt. Ein Dieb schnappte sich das Fahrrad und fuhr damit weg. Die junge Frau hatte Glück, dass sie das Fahrrad wenige Straßen weiter wiederfand. Allerdings fehlte die Beleuchtung. Die Polizei wurde zum Fundort gerufen. Diese überzeugte sich, dass das Fahrrad tatsächlich der jungen Frau gehörte und übergab es an die Frau zurück. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell