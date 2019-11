Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gelangten in Büro

Erfurt (ots)

Über einen Balkon brachen unbekannte Einbrecher in das Büro einer Gaststätte in der Altstadt von Erfurt ein. Sie beschädigten die Balkontür und durchwühlten das Büroinventar. Vermutlich schritten die Täter am Montag in den frühen Morgenstunden zur Tat. Sie erlangten rund 2.000 Euro Bargeld und verursachten obendrein Sachschaden. (CD)

