Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit drei schwer und einer leicht verletzten Person

Gebesee (ots)

Ein 52 Jähriger befuhr am 25.11.2019 gegen 16:20 Uhr mit seiner VW Pritsche die B 4 aus Richtung Straußfurt in Richtung Gebesee. Ein 46 Jähriger befuhr mit seinem Lkw Mercedes die entgegengesetzte Richtung. Kurz vor dem Abzweig nach Schwerstedt kam der 52 jährige Mann aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte den Lkw Mercedes. Dieser geriet ins Schlingern und in der weiteren Folge ebenfalls auf die Gegenfahrbahn. Ein 47 jähriger Mann mit seinem VW Transporter konnte nicht mehr ausweichen, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Alle Fahrzeugführer wurden schwer verletzt und der Beifahrer des 52 Jährigen wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 EUR. Die Bundestraße 4 war für mehrere Stunden voll gesperrt. (wo)

