Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Licht im Nebel

Erfurt/Sömmerda (ots)

Die Polizei musste gehäuft feststellen, dass unzählige Fahrzeugführer bei starkem Nebel oder Regen ohne Abblendlicht fahren. Die Autofahrer verlassen sich auf die automatische Lichteinschaltung. Diese erkennt aber am Tag den Nebel nicht und schaltet das Abblendlicht nicht ein. Der Lichtsensor, der nur nach hell und dunkel unterscheidet, wird in die Irre geführt Die Fahrzeuge sind in der Folge ohne Heckbeleuchtung unterwegs. Für den Nachfolgeverkehr kann das fatale Folgen haben. Um Unfälle zu vermeiden wird deshalb empfohlen, bei Nebel oder Regen mit normalen Abblendlicht zu fahren. (JN)

