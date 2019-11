Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Über 2 Promille

Landkreis Sömmerda (ots)

Reichlich Alkohol muss ein Autofahrer zu sich genommen haben, den Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen an der Bundesstraße 4 bei Elxleben anhielten. Der 56-jährige Renault-Fahrer pustete über 2,2 Promille in das Alkoholmessgerät. Er musste das Auto stehen lassen und zur Blutentnahme in das Krankenhaus mitkommen. (CD)

