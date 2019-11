Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschädigt

Landkreis Sömmerda (ots)

Schaden von rund 1.000 Euro verursachten unbekannte Täter an einem Mercedes in Kölleda. Der Besitzer hatte sein Auto in der Nacht zum Freitag auf dem Parkplatz am Roßplatz geparkt. Als er frühmorgens zu seinem Auto kam, waren zwei Autoscheiben beschädigt. (CD)

