Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol bei Verkehrskontrollen

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei stellte am vergangenen Wochenende neun Fahrzeugführer fest, die unter Alkoholeinfluss standen. Betroffen waren sieben E-Scooter-Fahrer und zwei Autofahrer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren. Zu zweit war ein junges Pärchen in der Neuwerkstraße auf einem E-Scooter unterwegs. Die 29-jährige Fahrerin pustete über 1,2 Promille. Damit war die Tour für das junge Pärchen beendet. Am Willy-Brandt-Platz stoppten die Beamten ebenfalls einen E-Scooter. Hier zeigte der Alkoholtest bei dem 28-jährigen Fahrer fast zwei Promille an. Alle Fahrer bekamen eine Anzeige und mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. (CD)

