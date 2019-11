Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher suchten das Weite

Erfurt (ots)

Ein junger Mann wurde am vergangenen Wochenende Zeuge eines Einbruchs. Er beobachte am Samstagabend auf einer Baustelle am Borntalweg, wie die Tür zu einem Baucontainer aufgebrochen wurde. Als der Zeuge den Täter zur Rede stellen wollte, ergriff der Einbrecher die Flucht in ein Auto, in dem sein Begleiter bereits wartete. Das Auto, vermutlich ein silberfarbener Mercedes, fuhr in Richtung Lauentor/ Binderslebener Knie davon. Ihre Beute mussten die Täter in ihrer Eile zurücklassen. Sie hatten sich zum Abtransport verschiedenes Werkzeug bereitgestellt. Insgesamt hinterließen sie ca. 500 Euro Sachschaden. Die Polizei leitete nach der Mitteilung des Zeugen sofort eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. (CD)

